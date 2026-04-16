Eloy Mora: “Estoy pasando el mejor momento de mi vida”

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Tras años de exposición mediática y etapas personales complejas, Eloy Mora asegura estar atravesando uno de los momentos más estables y positivos de su vida.

“Estoy pasando por el mejor momento de mi vida feliz y pleno. Lo que tengo actualmente no lo cambiaría por nada en el mundo”, afirmó, al describir una etapa en la que ha logrado equilibrio entre su trabajo, su bienestar y su vida personal, acompañado de su pareja y de un equipo creativo con el que desarrolla distintos proyectos.

El creador audiovisual explicó que este cambio no fue casualidad, sino resultado de decisiones importantes que tomó hace algunos años, cuando enfrentó una situación crítica de salud.

“Me llevé un gran susto. Llegué a pesar 120 kilos, fumaba mucho y además comía muy mal, a mi cuerpo no le ingresaba nada sano. Tuve que hacer algo o me iba a morir”, recordó sobre el momento en que decidió transformar sus hábitos, logrando incluso perder más de 40 kilos en pocos meses.

A partir de ahí, Mora asegura que su enfoque cambió por completo, no solo en lo físico, sino también en lo mental y profesional.

En lo laboral, también ha dado un giro importante. Mora recordó que hace algunos años tuvo una pulpería a la que le iba muy bien, pero que con el tiempo decidió enfocarse de lleno en sus proyectos audiovisuales.

Finalmente, dejó un mensaje claro para quienes atraviesan momentos difíciles: “La salud mental es lo más importante si usted no se trata, es difícil que salga de cualquier desafío”.