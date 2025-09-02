El Parque del Este será un gran campo de competencia en el que el 18 de octubre en el Parque del Este se realizará el Spartan Race, carrera de obstáculos que desafía la fuerza física y la resistencia mental de los competidores.

Se podrá participar en dos categorías: Sprint 5K, con 20 obstáculos y una duración promedio de 1h 32m 12s, y Kids Race, de 1.5 a 3 km con 10 a 20 obstáculos y tiempo estimado de 32m 16s. En Sprint 5K hay subcategorías Elite, por edades y Open.

Algunos de los obstáculos son bolsa de Arena, ascenso de cuerda, arrastre de alambre), pared vertical, además de saltar, gatear y atravesar. Los interesados en asistir pueden buscar detalles en https://cr.spartan.com, por medio del Instagram @spartanracecostarica o bien en el Facebook Spartan Race Costa Rica.