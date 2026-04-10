Ellos sí van al Mundial

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Lo que no pudieron lograr los futbolistas ticos en la cancha lo hicieron los silbateros. Dos árbitros costarricenses estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el central Juan Gabriel Calderón y el asistente Juan Carlos Mora.

Juan Gabriel tiene 38 años y es árbitro de la FIFA desde 2017. Mora cuenta con 36 años y desde 2015 tiene gafete. Otros centrales del área son Iván Barton (El Salvador) y Said Martínez (Honduras). De asistentes asisten David Morán (El Salvador), Christian Ramírez (Honduras), Walter López (Honduras) y Antonio Pupiro (Nicaragua). La única mujer que va de nuestra zona es la nicaragüense Tatiana Guzmán, designada al videoarbitraje VAR.

Los dos ticos tendrán como base de operaciones Miami, donde deben concentrarse desde el 31 de mayo. Quedan a las órdenes de la FIFA hasta el 20 de julio. Hay actividades previas desde el lunes 1 de junio al miércoles 10 de junio. Los partidos como tal van del 11 de junio al 19 de julio.