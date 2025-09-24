Los paratletas costarricenses ya se preparan en Nueva Delhi, capital de la India, para el Campeonato Mundial de Para Atletismo, que se disputará del 27 de setiembre al 5 de octubre. Aunque el termómetro marcó 32 grados en su primer entrenamiento, el ánimo se mantuvo intacto.

La sesión de hora y media se realizó en el CWG Commonwealth Games Village Complex, a 45 minutos del hotel de concentración, con la participación de Amalia Ortuño, Melissa Calvo y Sherman Guity. En el caso de Ortuño, su entrenador José Andrés Pacheco llevó desde Costa Rica el banco especial que utiliza para los lanzamientos de disco y jabalina.

“El entrenamiento estuvo enfocado en la recuperación y en soltar un poco tras el viaje, fue ligero, con estiramientos y lanzamientos, y todo marcha muy bien”, comentó Pacheco.

Melissa Calvo y Sherman Guity trabajaron bajo la supervisión de Emanuel Chanto, quien dirigió ejercicios de calentamiento, salidas y velocidad en la pista. Luego, en el hotel, la fisioterapeuta Cristina Sequeira ayudó a los atletas con recuperación muscular y alivio de cargas.

Amalia Ortuño abrirá la participación el domingo 28 con el lanzamiento de disco F56, mientras que ese mismo día por la tarde Melissa Calvo correrá la final de los 100 metros T13. El lunes 29 será el turno de Sherman Guity en los 100 metros T64, y el martes 30 ambos velocistas buscarán medalla en las finales de los 200 y 100 metros, respectivamente. El 1 de octubre Ortuño volverá en la jabalina F56, y el 5 de octubre Guity competirá en los 200 metros T64 y Calvo en la final de los 400 T13.

El Estadio Jawaharlal Nehru albergará a más de mil atletas en un Mundial que entregará medallas en 186 pruebas: 101 masculinas, 84 femeninas y una mixta.