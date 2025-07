La Selección Mayor Femenina de Costa Rica de baloncesto está lista para participar en el Campeonato Centroamericano (COCABA) Nicaragua 2025.

Mariela Iglesias es la entrenadora en este certamen que va del 22 al 28 de julio. Pablo Arroyo el asistente técnico y Luis Diego Arguedas el preparador físico.

Nos ubicamos en el Grupo A

Estamos en el Grupo A, junto a Honduras, El Salvador y Nicaragua. “Agradecida con la confianza de la junta directiva. Si me preguntaran ayer si pensaba estar con la selección femenina diría que no, pero los tiempos de Dios son perfectos. Podemos romper paradigmas y hacer un cambio generacional. Algunas chicas no pueden estar aquí por el tema laboral, pero creen en el proceso y al final todos estamos en el mismo barco, para que el baloncesto nacional llegue a grandes cosas”.

La jugadora Daniela Quesada habló del nivel que esperan de las rivales. “Los centroamericanos siempre son muy competitivos y el nivel se mantiene similar. Por ejemplo, equipos como Nicaragua y El Salvador tienen procesos muy fuertes. Nicaragua naturalizó a dos extranjeras y El Salvador viene de jugar ante Brasil y equipos de alto nivel. Será un gran reto”.

Las muchachas ya están listas para empezar a jugar.