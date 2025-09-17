La Vuelta Femenina a Costa Rica Telecable 2025 se disputará del 1 al 5 de octubre con la participación de cinco equipos internacionales y ocho nacionales, según detalla la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI).

Este año, por primera vez, la competencia contará con cinco etapas avaladas por la Unión Ciclista Internacional (UCI), lo que la convierte, junto a la Vuelta a Colombia, en una de las únicas del continente con este formato.

“Para la federación ha sido un arduo trabajo durante muchos años abrir ese espacio a las muchachas en nuestro amado deporte.

Hemos trabajado fuertemente por la equidad de género en cuanto al ciclismo se refiere. Venimos trabajando en una vuelta que se ha venido a consolidar no sólo en el país sino en el continente, donde hoy tenemos una de las vueltas más importantes de la región”, destacó Óscar Ávila, presidente de la FECOCI.

El giro femenino sumará 443 kilómetros en total, con cuatro etapas en línea y una cronoescalada.

Esta edición será dedicada a Nieves Oses Lobo, pionera del ciclismo femenino costarricense. Se espera un pelotón de cerca de 80 ciclistas que recorrerán el sur del país, Cartago y Escazú, donde se vivirá el cierre el domingo 5 de octubre.