“Ella sabe cuánto le he pedido con lágrimas que interceda por mí”

Carolina Jaikel abrió su corazón al compartir uno de los momentos más especiales que vivió durante la tradicional Romería hacia la Basílica de los Ángeles, en Cartago.

A través de sus redes sociales, publicó varias imágenes en las que aparece acompañada de sus dos hijos y junto a ellas escribió: “17 km de fe, amor y esperanza”, una frase que resumió el significado que tuvo para ella esta experiencia.

La Romería no la realizó sola. Carolina estuvo acompañada por gran parte de su familia, entre ellos su esposo, el exfutbolista Bryan Ruiz; su hermano, el también exfutbolista profesional Yendrick Ruiz, quien asistió junto a su esposa e hijos; así como una de las hermanas de Jaikel, quienes emprendieron juntos el recorrido hacia Cartago como una muestra de unión y fe.

“Hace un año caminábamos a la Virgencita en familia. Hoy caminamos en una romería diferente, pero con más fe y esperanza, solamente puesta en Dios y su madre”, expresó la esposa de Bryan Ruiz.

La creadora de contenido recordó que hace poco más de un año su familia no imaginaba el camino que tendría por delante y aseguró que la experiencia que atraviesa le permitió entender que el milagro podía ser mucho más grande de lo que esperaba.

“El próximo año volveremos a caminarla, para agradecerle el milagro que sabemos que ya está haciendo”, añadió.

Durante la jornada, también compartió un mensaje dedicado a la Virgen de los Ángeles, en el que dejó ver la profundidad de su fe: “Ella sabe cuánto le he pedido entre lágrimas que interceda por mí”.

Cabe recordar que la creadora de contenido enfrenta un proceso de salud tras haber sido diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa 4 con metástasis ósea, situación que ha compartido públicamente en los últimos meses y por la que ha recibido el respaldo de familiares, amigos y cientos de personas en redes sociales.