Elizabeth Odio: “Sin el Poder Judicial no hay democracia”

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La jurista Elizabeth Odio celebró la elección de Patricia Vargas González como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, destacando que actualmente las principales instituciones del país están lideradas por mujeres.

“El núcleo esencial de la democracia costarricense en este momento está manejado por mujeres, lo cual es muy importante”, enfatizó Odio.

Respecto al clima de crispación entre los distintos poderes de la República, Odio advirtió sobre el impacto del deterioro en el trato político:

“No es discutiendo, no es insultando, no es faltándole el respeto, un poder al otro (…) lo que va a sufrir es la democracia, lo que va a sufrir es el país”, indicó.

Sobre el rol central de la justicia, enfatizó: “Sin el Poder Judicial no hay democracia. Sin democracia no hay libertad. Sin libertad no hay paz”.

Crítica a la política penitenciaria y énfasis en la prevención

Al evaluar la construcción de nuevos centros penales y el auge de modelos punitivos inspirados en El Salvador, la exministra de Justicia rechazó la estrategia de encierro masivo.

“Yo creo que esa cárcel es un error (…) como es un error creer que las cosas que hace Bukele en El Salvador son lo mejor”, puntualizó.

Recordó además que la privación de libertad no destruye la condición humana: “El que estén privados de libertad porque hayan cometido un delito, no los priva de su condición de seres humanos”.

Frente al aumento de la violencia y el crimen organizado, insistió en que la solución requiere programas sociales en las comunidades.

Respaldo a Rebeca Grynspan para la Secretaría General de la ONU

En el ámbito internacional, Odio calificó como prioritaria para la diplomacia nacional la aspiración de la costarricense Rebeca Grynspan a la máxima magistratura de las Naciones Unidas.

“Rebeca Grynspan es una de las mujeres más inteligentes y más preparadas que uno puede encontrar en el mundo de las Naciones Unidas”, mencionó.

Señaló la necesidad urgente de reorientar el organismo multilateral hacia la diplomacia pacífica.