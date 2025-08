Una afectación a la imagen del país internacionalmente, como al mismo Poder Judicial, son algunos de los aspectos que se le atribuyen al exmagistrado Celso Gamboa, al exalcalde Johnny Araya y a la exfiscal subrogante Berenice Smith como parte de los daños sociales ocasionados.

Así lo explicó el economista Luis Rodríguez Astúa, perito judicial quien se encargó de realizar el informe por lesiones sociales, quien además sostuvo que los actos imputados, de ser probados, implicarían un “daño” con repercusiones en la confianza ciudadana, la reputación del Poder Judicial y la credibilidad del país ante observadores internacionales.

“El daño social no es solo interno. Una noticia donde se expone que en el Poder Judicial hay corrupción deja muy mal parada a la institucionalidad costarricense y probablemente repercuta a nivel internacional. No se puede medir con exactitud, pero es lógico que afecta”, afirmó el perito ante el tribunal.

Rodríguez detalló que su informe fue elaborado con base en aspectos cualitativos como el nivel jerárquico del funcionario, la exposición mediática de los hechos, el impacto sobre la confianza pública y el ejemplo institucional. Para Gamboa y Smith propuso una indemnización por daño social de ¢15 millones y para Araya de ¢12 millones.

Al ser interrogado por la defensa, reconoció que no utilizó herramientas estadísticas ni fuentes empíricas para llegar a esos montos. Tampoco incluyó estudios específicos sobre impacto reputacional ni contrastó su valoración con el resto del expediente penal. “Esto es una apreciación subjetiva, similar a como se cuantifica el daño moral”, indicó.

En relación con indicadores internacionales, explicó que consultó informes de Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción, pero aclaró que esos datos no permiten vincular directamente un caso con una variación en el índice. “Costa Rica está estancada: no somos los peores, pero tampoco mejoramos. Casos como este no ayudan”, comentó.

Finalmente, el perito admitió que su valoración no consideró si los hechos atribuidos a Gamboa, como solicitar una aclaración sobre su condición jurídica, fueron una gestión legítima.

“Eso le corresponde al tribunal. Pero si se prueba que hubo tráfico de influencias, es evidente que se generó un daño”, concluyó.

La causa continúa su curso a la espera de recibir al menos dos testigos más, entre ellos la fiscal Natalia Rojas, cuyo testimonio es clave en este caso.