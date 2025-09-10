El Gobierno de la República eliminó oficialmente la exigencia de presentar una fotocopia de la cédula de identidad para realizar trámites y gestiones presenciales ante las entidades del Gobierno Central.

Esta medida, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo Nº45173-MEIC-MP, busca facilitar la vida de la ciudadanía.

Al eliminar este requisito, el gobierno destacó que busca solucionar trabas y cuellos de botella que afectaban a los ciudadanos, buscando una mejor atención y una administración más eficiente.

Foto: Raquel Vargas.

El decreto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, con lo cual entra en vigencia la eliminación del requisito, lo que deroga las disposiciones anteriores que exigían la copia de la cédula.

Para identificarse en gestiones presenciales, será suficiente con mostrar la cédula de identidad original.

La verificación de la identidad corresponderá al funcionario público que atienda la solicitud, quien deberá dejar constancia de ello según los mecanismos internos de cada institución.

Se estableció un plazo máximo de un mes a partir de la publicación para que todos los trámites que aún lo requieran la fotocopia de la cédula sean corregidos en el Catálogo Nacional de Trámites del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Los Oficiales de Simplificación de Trámites de cada entidad pública serán los encargados de asegurar que se realicen estas correcciones.