Eliminan página que vendía a jóvenes esteroides para animales

Tras una publicación de Diario Extra, la página web “bodybuilding.com” famosa por vender a jóvenes esteroides para animales dejó de existir. Así como sus redes sociales donde comercializaba la famosa trembolona desde los ¢30 mil.

Incluso en su Instagram aparece la leyenda de que por “una disposición legal” ya no existe.

En la búsqueda por tener un cuerpo soñado, cientos de jóvenes y amantes del fisicoculturismo están utilizando trembolona, un anabólico ilegal, del cual no existen pruebas en humanos y que deja efectos secundarios graves en el 90% de los casos.

Lo que muchos ignoran mientras se inyectan frente al espejo del gimnasio es que la sustancia que recorre sus venas, la trembolona, no fue diseñada como un esteroide cualquiera, sino para acelerar el crecimiento y la fuerza del ganado vacuno.

El Ministerio de Salud de Costa Rica ha emitido desde 2022 alertas contundentes contra estas plataformas, señalando que esta tienda comercializa productos que “no proceden de la cadena legal de comercialización” y que carecen de registro sanitario.