Elija alimentos locales y coseche un mejor futuro



Por: Lcda. Karen Ibarra Cuevas, Decana de la Facultad de Nutrición de UCIMED

¿Alguna vez ha pensado que una piña, un tomate o un litro de leche pueden ser una forma de construir un mejor país? Aunque parezca exagerado, la respuesta es sí.

Cada vez que hacemos una compra estamos enviando un mensaje. Decimos qué queremos que se siga produciendo, qué actividades económicas apoyamos y qué futuro deseamos para Costa Rica. Por eso, consumir alimentos locales es mucho más que una tendencia; es una decisión que fortalece nuestros sistemas alimentarios.

Un sistema alimentario incluye todo lo que ocurre para que un alimento llegue a nuestra mesa; quien lo siembra, quien lo transporta, quien lo procesa, quien lo vende y, finalmente, quien lo consume. Cuando elegimos productos nacionales, ayudamos a que esa cadena siga funcionando, generando empleo, impulsando la economía y brindando oportunidades a miles de familias costarricenses.

Además, muchos alimentos locales llegan más frescos porque recorren menos kilómetros. Esto favorece su calidad, reduce parte del impacto ambiental asociado al transporte y permite aprovechar productos de temporada, que suelen ofrecer mejor sabor y un precio más accesible.

La buena noticia es que no hace falta hacer cambios radicales. Lo verdaderamente importante es la suma de pequeñas decisiones cotidianas.

La próxima vez que vaya al supermercado o a la feria del agricultor, deténgase unos segundos antes de escoger. Revise el origen de los productos, prefiera frutas y vegetales de temporada, incluya más alimentos cultivados en Costa Rica y apoye a los pequeños productores cuando tenga la oportunidad. Si compra queso, leche, huevos, frijoles o café, pregúntese quién está detrás de ese alimento y qué impacto tendrá su elección.

Otro hábito sencillo es planificar las comidas según lo que ofrece cada temporada. Esto no solo permitirá ahorrar dinero, sino también reducir el desperdicio de alimentos y disfrutar productos en su mejor momento.

Recordemos que los sistemas alimentarios sostenibles no se construyen únicamente desde los ministerios, las universidades o las empresas. También se construyen desde la cocina de cada hogar y desde el carrito del supermercado.