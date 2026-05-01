Eligen a oficialista Kattya Mora en el cargo de la Primera Prosecretaría

El oficialismo consiguió el penúltimo de los seis cargos del directorio del Congreso. Los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), votaron a favor de su candidata, Kattya Mora, para el cargo de la Primera Prosecretaría.

Por su parte, las fracciones de oposición propusieron al diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Víctor Hidalgo Solís.

Mora es abogada especializada en derecho notarial y registral. Es pastora evangélica. Desde 2010 lidera la Iglesia Catedral de Fe en Guayabo de Mora, San José. En el campo de la comunicación, se desempeñó como productora televisiva entre 2008 y 2010, según una biografía publicada en el portal del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Hasta el momento, han resultado electos: