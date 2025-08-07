Con orgullo y alegría, el periodista Elías Alvarado fue elegido como “padrino” del próximo Desfile de la Hispanidad que se realizará en Nueva York, Estados Unidos.

La noticia fue compartida por el propio Alvarado en sus redes sociales, donde agradeció al grupo organizador “Sector 011” por confiar en él para representar este importante evento.

El próximo 12 de octubre, la Quinta Avenida de Nueva York se vestirá de fiesta para recibir esta fiesta cultural.

Costa Rica vuelve a brillar en este escenario internacional, y esta vez lo hará a lo grande, con una participación que espera la asistencia de más de 400 personas.

Entre las estrellas del desfile destacan la emblemática Banda Municipal de Zarcero, acompañada por cinco grupos folclóricos, tres costarricenses y dos estadounidenses.

Detrás de esta iniciativa están costarricenses residentes en el país norteamericano quienes buscan mostrar lo mejor de nuestra tierra.

“Esta designación me llena de orgullo y la tomo con humildad y compromiso. Representar a los ticos es algo que se lleva en el corazón y se vive con pasión”, compartió el tico en entrevista con Diario Extra.

Aunque lleva 12 años fuera de Costa Rica, Elías no olvida sus raíces y asegura que este papel es un compromiso que siente profundamente.

“Para mí es un honor gigante, y me alegra muchísimo saber que estas representaciones están tomando fuerza”.

El comunicador reveló que el 11 de octubre se realizará una presentación exclusiva para que los costarricenses en Nueva York puedan disfrutar del talento de la banda zarcereña, para así también apoyar con una colaboración en los gastos del grupo.