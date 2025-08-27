Eli Feinzaig, economista y actual diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), confirmó este miércoles la inscripción de su precandidatura presidencial ante el Tribunal Electoral Interno del partido.

Sería la segunda vez que Feinzaig busque llegar a Zapote, tras la pasada campaña electoral, donde gracias a la doble postulación llegó al Congreso.

En esa elección obtuvo 259.788 votos, lo que le permitió alcanzar el cuarto lugar en la contienda electoral. Superó por apenas 21 votos a Lineth Saborío, candidata del Partido Unidad Social Cristiana.

Feinzaig expresó su compromiso de construir una Costa Rica sin miedo, en la que las comunidades estén libres del control del crimen organizado y donde las personas puedan emprender y prosperar sin que los trámites excesivos y los altos impuestos frenen sus oportunidades.

El precandidato destacó además la urgencia de reimpulsar a la clase media, facilitar el acceso a vivienda digna con crédito accesible y avanzar hacia un costo de vida más justo.

“Quiero construir una sociedad exitosa, capaz de generar oportunidades para todas las personas. Una Costa Rica sin miedo al éxito”, afirmó tras su inscripción.

Alegó que hay una supuesta deuda suya con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de la cual nunca ha sido notificado y que afirma es falsa.

“Nos atacan desde antes de empezar la campaña porque somos la verdadera oposición y el único proyecto político que puede ganarle a la amenaza de continuidad de este gobierno chavista y antidemocrático”, indicó.

Finalmente, subrayó que su decisión de aclarar públicamente la situación responde a un compromiso con la transparencia:

“Los costarricenses merecen confianza en quienes aspiran a la Presidencia. Yo voy a demostrar la verdad y lo haré de frente al país. Hoy inscribo esta precandidatura con alegría, con el respaldo de las bases del PLP y con la certeza de que juntos, desde la democracia, construiremos la Costa Rica que merecemos”, finalizó.