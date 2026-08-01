Elevan alerta amarilla por El Niño

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró niveles de alerta en 71 cantones del país debido a los posibles efectos del fenómeno de El Niño, luego de detectar condiciones que podrían generar sequías en los próximos días a raíz de una disminución de hasta un 80% en las lluvias.

De ese total, 54 cantones pasaron a alerta amarilla, principalmente ubicados en el Valle Central y el Pacífico Norte, mientras que 17 se mantienen en alerta verde. En estos territorios, la falta de agua podría extenderse hasta abril del próximo año.

El presidente ejecutivo de la CNE, Alejandro Picado, explicó que la decisión responde al comportamiento registrado por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

“Los valores observados en algunas regiones superan los eventos del Niño ocurridos en 1997 y en el año 2015, lo que evidencia la intensidad del fenómeno”, señaló Picado.

Ante este panorama, la CNE mantiene acciones preventivas junto con las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

“Se están llevando a cabo capacitaciones con diferentes sectores, como las municipalidades, las Asadas y el sector agropecuario, con el fin de brindar información y herramientas que les permitan prepararse ante los posibles impactos”, afirmó el jerarca.

Las autoridades también recalcaron que, pese al escenario de sequía, podrían presentarse episodios aislados de lluvia en ambas vertientes del país debido a eventos puntuales. Por ello, hicieron un llamado a la población y a los comités municipales de emergencia para mantenerse atentos a la información oficial y continuar aplicando medidas de prevención.