Elevan a estatus crítico avance de Hacienda Digital

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El avance de Hacienda Digital pasó de una condición de “alerta” en diciembre de 2025 a una situación “crítica” en junio de 2026, de acuerdo con el reporte de desempeño de la Dirección General de Gestión de Deuda Pública.

Para ese último corte, el proyecto registraba un avance físico del 52,2% y una ejecución financiera del 23,8%.

El avance físico mide el cumplimiento de los entregables de los programas que integran Hacienda Digital, entre ellos Tribu-CR, Atena y CR-Teza. El indicador financiero, por su parte, refleja los desembolsos del crédito y los pagos realizados por el Ministerio de Hacienda.

“Si bien vemos un avance en ejecución no significativo, es porque la forma en la cual se acordaron los pagos incorpora una serie de salidas a producción. Entonces, por ejemplo, con la salida de la aplicación que nosotros esperamos hacer este mes, se va a liberar una gran cantidad de recursos de componentes que ya están en producción, pero que no se han pagado, y por eso se ve un poco de avance”, explicó Víctor Carvajal, viceministro de Hacienda.

Hacienda también negoció una ampliación del plazo de ejecución. En el componente aduanero se modificó la estrategia para pasar de dos salidas a producción a cuatro, con el objetivo de implementar los sistemas de manera gradual.

“De esa manera podemos ir avanzando en una implementación gradual, minimizando los riesgos para el sector productivo, y estaríamos poniendo en producción los primeros módulos en el primer semestre del próximo año”, agregó Carvajal.

El proyecto cuenta con un crédito de $127 millones y un plazo de ejecución previsto de 5,5 años. Al 30 de junio, todavía estaban pendientes de desembolso $96 millones. Además, las comisiones de compromiso aumentaron a $2,54 millones.

Carvajal señaló que Hacienda ha tomado medidas para acelerar el programa y agregó que un informe reciente del Banco Mundial destacó acciones orientadas a mejorar la probabilidad de éxito del proyecto, que incluye componentes tributarios, aduaneros, de tesorería, presupuesto y administración.

David Loaiza Cabalceta

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Foto: Mauricio Aguilar