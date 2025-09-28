La reconocida cantante nacional, Elena Umaña, fue una de las invitadas especiales en el programa El Sonido de mi país, de Extra Radio 92.3 FM, donde compartió con los oyentes parte de su historia de vida y su recorrido musical.

Fotografía Jorge Castillo

Nacida en Corcovado, Puntarenas, Umaña guarda un fuerte lazo con su tierra natal, la cual visita con frecuencia, ya que su familia aún reside en la zona.

Fue a los 18 años cuando decidió mudarse a Guápiles para comenzar a abrirse camino en el mundo del canto.

“Mi sueño desde niña siempre fue cantar, entonces cuando me dieron la oportunidad de subirme a un escenario por primera vez me fascinó. Yo veía a otros cantantes con admiración y suspiraba con las ganas de poder estar sobre una tarima cantando”, compartió durante la entrevista.

Fotografía Jorge Castillo

La artista recordó que, aunque hoy es reconocida en el país, en sus inicios no imaginaba que su sueño llegaría tan lejos. Admiraba a voces como Rocío Dúrcal y Mocedades, y desde joven se grababa cantando en casa.

“Cuando me quedaba sola en casa, aprovechaba para cantar a Capella y grabar con un casete para volver a escucharme y no me escuchaba tan mal”, relató con nostalgia.

Su primera gran oportunidad llegó a finales de los años 90 cuando ingresó al grupo Kalúa, con el que se dio a conocer con éxitos como “Me la vas a pagar”.

Fotografía Jorge Castillo

Pero fue en el 2010 cuando decidió emprender su camino como solista, un paso que, según contó, no fue sencillo.

“Siempre había estado acostumbrada a trabajar junto a agrupaciones”, dijo.

Aunque su estilo más reconocido es la cumbia grupera, Elena confesó que su pasión es el bolero, un género con el que suele sorprender a quienes la escuchan en vivo.



“Cuando la escuchan interpretar con boleros, su género favorito, la gente se queda sorprendida“, afirmó.

Además de artista, Umaña es madre de dos hijos: una joven de 20 años y un niño de nueve, una faceta que equilibra con su carrera musical.

Fotografía Jorge Castillo

En la entrevista también dejó una reflexión para nuevos talentos:

“Si se les cierran las puertas en algún lado, lo mejor es intentar en otras partes, pero jamás dejar de hacerlo e invertir en lo que vale la pena para tener buenos resultados”, expresó.

Finalmente, adelantó que prepara un disco de estilo plancha, con temas originales de un compositor internacional, lo cual promete emocionar a sus seguidores con una versión más romántica de la cantante.