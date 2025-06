La electricidad regresaría hasta las 7:00 p.m. en la zona de Curridabat afectada por el accidente ocurrido la madrugada de este martes, luego que un tráiler se llevó ocho postes del servicio eléctrico, según informa el vocero de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) a Grupo Extra.

La CNFL asegura que, de momento, se están implementando redes secundarias y acomodando las acometidas subterráneas que tenían varios edificios de la zona. Una vez se restablezca la electricidad, las cableras levantarán las redes telefónicas

Por otra parte, la apertura de la calle no sería antes de las 11 p.m. – 12 p.m., ya que, hasta que no se levante la última red telefónica, no se podrá permitir la circulación de vehículos.

Los hechos ocurrieron en el sector del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y Plaza del Sol. Durante la madrugada, un tráiler habría derribado 8 postes y 2 torres de electricidad, cuyo conductor luego se dio a la fuga.