Los usuarios de Coopesantos sentirán un alivio en sus bolsillos luego de que un acuerdo con una central hidroeléctrica privada ubicada en San Carlos les permita acceder a mejores condiciones, tanto para ellos como para la propia empresa.
La cooperativa es la primera distribuidora del país en concretar la compra de electricidad proveniente de un generador privado gracias a la Central Hidroeléctrica El Embalse, un proyecto que permanecía en desuso tras finalizar su contrato con el ICE.
“El mayor beneficio es que accedemos a energía más barata que la del ICE. Esto nos permite mantener tarifas estables por más de diez años y reducir la exposición a variaciones en los precios.
A la vez, avanzamos hacia un esquema con menor dependencia de fuentes tradicionales, lo que nos da mayor capacidad de respuesta ante cambios en el entorno y fortalece el servicio que ofrecemos a nuestros asociados”, explicó Mario Patricio Solís, gerente general de Coopesantos.
La concesión otorgada por el Ministerio de Ambiente y Energía permite a la Cooperativa adquirir electricidad de una empresa privada y distribuirla entre más de 59 mil asociados. Además, de acceder a condiciones más favorables, con impacto directo para miles de familias en comunidades rurales.
Aseguraron que este convenio permitirá mantener las tarifas en más de un 10% menos a la de años anteriores, con lo cual, el impacto es positivo para sus consumidores.
“Este esquema permite que más proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables como las hidroeléctricas, eólicas o solares puedan vender energía eléctrica a cualquiera de las 8 distribuidoras del país. Esto representa una nueva alternativa para acceder a energía eléctrica a precios competitivos, lo que impulsa el desarrollo del sector y estimula la reactivación económica del país”, agregó Solís.
Aunque la energía se genera en San Carlos, se integra al sistema eléctrico nacional, una red que conecta todo el país y distribuye la electricidad según la demanda. Esto permite que Coopesantos disponga de ese suministro dentro de la red y lo traslade en mejores condiciones a sus usuarios de los cantones del sur de San José y Cartago.
La iniciativa también abre nuevas oportunidades para el desarrollo energético y buscan operar también en proyectos como Santa Rufina, en Valverde Vega, así como las centrales Poás I y Poás 2 en Alajuela.