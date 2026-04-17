Los usuarios de Coopesantos sentirán un alivio en sus bolsillos luego de que un acuerdo con una central hidroeléctrica privada ubicada en San Carlos les permita acceder a mejores condiciones, tanto para ellos como para la propia empresa.

La cooperativa es la primera distribuidora del país en concretar la compra de electricidad proveniente de un generador privado gracias a la Central Hidroeléctrica El Embalse, un proyecto que permanecía en desuso tras finalizar su contrato con el ICE.

El acuerdo quedó en firme.

“El mayor beneficio es que accedemos a energía más barata que la del ICE. Esto nos permite mantener tarifas estables por más de diez años y reducir la exposición a variaciones en los precios.

A la vez, avanzamos hacia un esquema con menor dependencia de fuentes tradicionales, lo que nos da mayor capacidad de respuesta ante cambios en el entorno y fortalece el servicio que ofrecemos a nuestros asociados”, explicó Mario Patricio Solís, gerente general de Coopesantos.

La concesión otorgada por el Ministerio de Ambiente y Energía permite a la Cooperativa adquirir electricidad de una empresa privada y distribuirla entre más de 59 mil asociados. Además, de acceder a condiciones más favorables, con impacto directo para miles de familias en comunidades rurales.

Aseguraron que este convenio permitirá mantener las tarifas en más de un 10% menos a la de años anteriores, con lo cual, el impacto es positivo para sus consumidores.

La central hidroeléctrica está ubicada en San Carlos.

“Este esquema permite que más proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables como las hidroeléctricas, eólicas o solares puedan vender energía eléctrica a cualquiera de las 8 distribuidoras del país. Esto representa una nueva alternativa para acceder a energía eléctrica a precios competitivos, lo que impulsa el desarrollo del sector y estimula la reactivación económica del país”, agregó Solís.

Aunque la energía se genera en San Carlos, se integra al sistema eléctrico nacional, una red que conecta todo el país y distribuye la electricidad según la demanda. Esto permite que Coopesantos disponga de ese suministro dentro de la red y lo traslade en mejores condiciones a sus usuarios de los cantones del sur de San José y Cartago.

La iniciativa también abre nuevas oportunidades para el desarrollo energético y buscan operar también en proyectos como Santa Rufina, en Valverde Vega, así como las centrales Poás I y Poás 2 en Alajuela.