Elecciones municipales: Al menos 35 nuevos partidos están en proceso de inscripción

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

De cara a las elecciones municipales de febrero de 2028, el panorama político costarricense vive una fase de efervescencia en sus bases. Al menos 35 nuevos partidos políticos se encuentran en proceso de constitución e inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con la meta de competir por las alcaldías y regidurías del país.

Según datos oficiales del organismo electoral, la inmensa mayoría corresponde a iniciativas locales: 31 buscan registrarse a escala cantonal, una a nivel provincial y tres con aspiración nacional. Este fenómeno evidencia un alto interés comunitario por estructurar opciones independientes.

Martha Castillo Víquez, jefa del Departamento de Registro de Partidos Políticos del TSE, detalló que el proceso se halla en su primer escalón.

“Actualmente tenemos un plazo que vence el 5 de febrero del 2027 y este determina la fecha límite que tienen los partidos políticos para solicitar la inscripción. A nivel de la administración electoral y de la ciudadanía en general, lo que estamos observando es un gran movimiento en algunas comunidades para la formación de nuevos partidos”, indicó Castillo.

Para ser habilitadas, las agrupaciones deben cumplir tres requisitos esenciales: conformar sus estructuras, aprobar sus estatutos y recolectar las firmas de adhesión exigidas por la ley.

Acatar los plazos es vital, pues el 2027 marcará el año preelectoral, donde en septiembre las agrupaciones deberán presentar la inscripción formal de sus candidaturas respetando la paridad de género.

“El próximo año es preelectoral y, si bien las elecciones son hasta febrero del 2028, hay un montón de actos que deben cumplirse y uno muy importante es la presentación de la inscripción de candidaturas en septiembre. Por esa razón, ya la calendarización debe irse cumpliendo”, enfatizó la vocera.

Así, la ruta hacia los comicios locales del 2028 ya encendió sus motores desde la organización comunal.

Datos oficiales del TSE indican que de las 84 alcaldías, al menos 67 pueden buscar la reelección.