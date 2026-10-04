Elecciones en Brasil: Bolsonaro gana en primera vuelta, pero habrá balotaje con Lula

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

(AFP, Brasil) El senador Flávio Bolsonaro se impuso sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, pero ninguno alcanzó el porcentaje necesario (50%) para evitar una segunda ronda, por lo que ambos volverán a enfrentarse el próximo 25 de octubre.

Con el 98,64% de las urnas escrutadas, Bolsonaro, del Partido Liberal, obtuvo el 47,27% de los votos, mientras que Lula, del Partido de los Trabajadores, alcanzó el 44,88%. La diferencia entre ambos fue de 2,39 puntos porcentuales, según los resultados reportados tras la jornada electoral.

El senador brasileño de derecha y candidato presidencial por el Partido Liberal.

El resultado representa una ventaja para el candidato conservador, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien logró colocarse por encima del actual mandatario pese a que las encuestas previas a la votación mostraban a Lula con una ligera ventaja.

Sin embargo, el senador no consiguió superar la mitad de los votos válidos requerida para ganar la presidencia en primera vuelta. Por lo que la definición quedará para el balotaje del 25 de octubre, cuando los brasileños deberán escoger entre Bolsonaro y Lula.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores.

Lula, de 80 años, busca continuar al frente del Gobierno brasileño, mientras que Bolsonaro, de 45 años, intenta llevar nuevamente al poder al movimiento político asociado con su padre.

Polarización

Lula mantiene su principal respaldo en el noreste del país, así como entre los votantes de menores ingresos, las mujeres y parte del electorado católico.

Bolsonaro, en cambio, concentra mayor apoyo en las regiones del sur y entre los sectores de mayores ingresos, además de contar con un fuerte respaldo entre los votantes evangélicos.

Más de 158 millones de electores fueron convocados para elegir casi 1.800 cargos.