Faltan cinco meses y medio para que se celebren las Elecciones Nacionales y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recuerda sobre el inicio y el vencimiento de plazos relevantes en el mes de setiembre.
Lunes 1 setiembre
- Inicia el periodo de solicitud de permisos por parte de los partidos políticos, para realizar actividades en lugares públicos.
- Deberá estar disponible la División Territorial Electoral.
Domingo 28 setiembre
Finaliza el tiempo para que las asambleas superiores de los partidos políticos ratifiquen la designación de los candidatos a los cargos de elección popular.
Martes 30 setiembre
- Cierra el padrón electoral. Posterior a esto, solo se aplicaría por excepción los traslados de privados de libertad, en los términos dispuestos por el TSE en resolución n. 1967-E1-2014 y la exclusión de electores por defunción.
- Último día para que se conviertan en ley los proyectos cuyas normas incidan en el proceso electoral y no hubieren sido objetados por el TSE.
Será el próximo 1 de febrero de 2026, que se celebraran las Elecciones Nacionales, donde se elegirá el nuevo Presidente y 57 diputados de la Asamblea Legislativa, durante el periodo 2026-2030.