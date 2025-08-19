Faltan cinco meses y medio para que se celebren las Elecciones Nacionales y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recuerda sobre el inicio y el vencimiento de plazos relevantes en el mes de setiembre.

Lunes 1 setiembre

Inicia el periodo de solicitud de permisos por parte de los partidos políticos, para realizar actividades en lugares públicos.

Deberá estar disponible la División Territorial Electoral.

Domingo 28 setiembre

Finaliza el tiempo para que las asambleas superiores de los partidos políticos ratifiquen la designación de los candidatos a los cargos de elección popular.

Martes 30 setiembre

Cierra el padrón electoral. Posterior a esto, solo se aplicaría por excepción los traslados de privados de libertad, en los términos dispuestos por el TSE en resolución n. 1967-E1-2014 y la exclusión de electores por defunción.

Último día para que se conviertan en ley los proyectos cuyas normas incidan en el proceso electoral y no hubieren sido objetados por el TSE.

Será el próximo 1 de febrero de 2026, que se celebraran las Elecciones Nacionales, donde se elegirá el nuevo Presidente y 57 diputados de la Asamblea Legislativa, durante el periodo 2026-2030.