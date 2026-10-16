El Vaticano publica las primeras imágenes del papa tras operación

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El Vaticano publicó este viernes las primeras fotografías del papa León XIV desde que fue operado de cáncer de pulmón.

En dos imágenes se ve al papa de pie oficiando una misa, vestido con casulla verde y sotana blanca. En una de ellas se encuentra junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, un sacerdote peruano.

Pruebas médicas muestran una “mejora constante” en la salud del papa

Las pruebas médicas del papa León XIV, de 71 años, muestran una “mejora constante” de su estado de salud tres días después de someterse a una cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón, afirmó este viernes el Vaticano, citando a los médicos.