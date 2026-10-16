El Vaticano publica las primeras imágenes del papa tras operación

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El Vaticano publicó este viernes las primeras fotografías del papa León XIV desde que fue operado de cáncer de pulmón.
En dos imágenes se ve al papa de pie oficiando una misa, vestido con casulla verde y sotana blanca. En una de ellas se encuentra junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, un sacerdote peruano.
Las pruebas médicas del papa León XIV, de 71 años, muestran una “mejora constante” de su estado de salud tres días después de someterse a una cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón, afirmó este viernes el Vaticano, citando a los médicos.
“Esta mañana, el Santo Padre se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que confirmaron una mejora constante de su estado general”, afirma el comunicado. El pontífice lleva a cabo “sus actividades cotidianas normales con total autonomía”, añade.