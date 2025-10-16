El VAR es clave para apagar a brumosos y guadalupanos

Un juego que estuvo empatado hasta el minuto 63 se volvió un tormento en el cierre con mucha participación del silbatero central y el VAR.

La primera anotación del juego llega a los 36 minutos, por intermedio del interminable delantero brumoso Johan Venegas. Fue una jugada creada por la lateral izquierda y que llegó de centro al área. Increíble que nadie tuviera referenciado al “Cachetón”, quien baja el balón con su muslo izquierdo, le da un toquecito al cuero y pega un fogonazo a marco.

Así terminó la etapa inicial y en el complemento es Lautaro Ayala que marca sobre el minuto 63 el empate.

En el cierre, el central pita penal sobre Venegas, la oportunidad para que se fueran arriba los paperos, más el VAR dijo que no.

Sobre el minuto 90 sale expulsado el técnico mexicano de los guadalupanos Fernando Palomeque. También el VAR marca penal para los guadalupanos.

El tiro lo cobra John Jairo Ruiz y lo tapa el meta brumoso. Sin embargo, en el rechazo llega Giovanni Clunie y anota, de nuevo el VAR se pronuncia en negativo por una posición antirreglamentaria.

Cartaginés salió en el terreno de juego con: Kevin Briceño, Marcelo Pereira, Claudio Montero, Mauro Quiroga, Luis Flores, Diego Mesén, Jesus Bátiz, Everardo Rubio, Bernal Alfaro, Johan Venegas y Marcos Ureña.

Mientras los guadalupanos saltaron al verde con: Rodiney Leal, Kenneth Guzmán, Davis Herrera, Leonel Peralta, Kenneth Carvajal, René Miranda, Samir Taylor, Lautaro Ayala, Elián Morales, Gian Mauro Morera y Joao Maleck.