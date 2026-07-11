El valor del dinero en el tiempo

Lic. José Alberto Raygada A.

Contador Público Autorizado

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica

Supongamos que un amigo le propone un negocio en el que usted puede recibir ya sea un pago fijo mensual durante los próximos 12 meses por ¢98.000 (que en total sumarían ¢1.176.000), o bien un monto único hoy por ¢1.150.000. Posiblemente consideremos que es más seguro recibir el monto total hoy pues, aunque sea menor, como dice el dicho “más vale pájaro en mano que cien volando”, lo cual es cierto, pero, desde el punto de vista financiero, debemos afinar un poco más el lápiz.

Consideremos adicionalmente que usted tiene la posibilidad de invertir el dinero en una cuenta de ahorro que le paga una tasa del 5% anual capitalizable mensualmente. Lo anterior nos permite explicar el significado del valor del dinero en el tiempo, el cual no se refiere únicamente, como se interpreta con frecuencia, a la consideración de la pérdida del poder adquisitivo del dinero por efecto de la inflación.

¿Por qué vale más el dinero hoy que en el futuro? La inflación ciertamente nos afecta, como ya se mencionó, pues erosiona el poder de compra de cada colón; el monto con el que comprábamos nuestra despensa quincenal es mayor ahora que hace un año.

La incertidumbre del futuro también es un factor a considerar pues, conforme pasa el tiempo resulta más incierto que podamos recuperar una determinada suma en el futuro.

No obstante, lo que verdaderamente explica el concepto de valor del dinero en el tiempo es la capacidad que una persona o entidad tengan de reinvertir su dinero y esto a su vez depende del nivel de la tasa de interés que el mercado nos pague.

La tasa de interés que nos reconozcan ya sea por ejemplo en una cuenta de ahorros, un bono o un certificado de inversión, está compuesta por tres factores: la tasa de interés real (el precio por ceder a otros el derecho a usar nuestro dinero), la compensación por la pérdida de poder adquisitivo (por la expectativa de inflación) y la prima de riesgo (por la posibilidad de que no nos devuelvan lo invertido).

El valor del dinero en el tiempo es por tanto un principio financiero fundamental que reconoce que una cantidad de dinero tiene mayor valor hoy que en el futuro por el potencial de inversión actual para generar rendimientos futuros.

Este principio nos lleva a los conceptos de valor futuro y valor presente. El valor futuro responde a la pregunta: si invierto una suma hoy a una tasa determinada, ¿cuánto tendré en el futuro? El valor presente hace el recorrido inverso: si voy a recibir una suma en el futuro, ¿cuánto vale ese dinero en términos de hoy? Este segundo concepto —traer flujos futuros al presente — se conoce como descuento y es la base del análisis financiero moderno. Volviendo al ejemplo del inicio, la primera opción (¢1.150.000 hoy) supera en ¢5.240 al valor presente de las mensualidades (¢1.144.760); es decir, recibir el dinero hoy permite invertirlo inmediatamente al 5% anual, generando más riqueza que esperar los pagos mensuales. En finanzas, el cuándo importa tanto como el cuánto.