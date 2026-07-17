El valioso premio que recibirán los campeones del Mundial

La FIFA anunció una de las novedades más llamativas en la historia de la Copa del Mundo: el campeón no solo levantará el trofeo, sino que también recibirá un exclusivo anillo al mejor estilo de las grandes ligas deportivas de Estados Unidos.

Siguiendo una tradición muy popular en la NBA, la NFL y MLB, la selección campeona obtendrá 30 anillos personalizados, uno para cada integrante de la delegación, además del título y las tradicionales medallas de oro.

Cada pieza será elaborada en este último material y contará con piedras preciosas incrustadas. Asimsimo, llevará grabado el trofeo en una de sus caras, mientras que la otra tendrá el escudo o insignia del país campeón. Además, cada anillo estará numerado, será confeccionado a la medida y vendrá acompañado de un certificado oficial de autenticidad.

Como homenaje al año del torneo, se producirán 2026 de estos ejemplares. De ellos, solo 30 estarán destinados al cuadro ganador, mientras que 1996 serán puestos a la venta como artículos de colección, aunque el organismo todavía no revela el precio oficial.

Durante la ceremonia de premiación, que se realizará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey-Nueva York, el capitán y el director técnico del equipo ganador entre España y Argentina recibirán un anillo provisional, ya que las versiones definitivas serán personalizadas posteriormente.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra