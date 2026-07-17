¿El Uruguay fuera de El Labrador?

El futuro del Club Sport Uruguay en el Estadio El Labrador suma un nuevo capítulo de mucha incertidumbre.

El Concejo Municipal de Vázquez de Coronado acordó solicitar al conjunto aurinegro que desaloje las oficinas administrativas que actualmente ocupa dentro del inmueble, al considerar que el convenio que permitía el uso de esas instalaciones venció hace casi cuatro años.

Durante la sesión celebrada el pasado 13 de julio, seis de los siete regidores presentes respaldaron la medida, otorgando al club un plazo de un mes, una vez sea notificado oficialmente, para entregar las instalaciones a la administración municipal.

La decisión se fundamenta en que el acuerdo firmado el 11 de setiembre de 1997 expiró el 11 de setiembre de 2022 y nunca fue renovado. Según la mayoría del concejo, al no existir un documento vigente, corresponde recuperar el espacio para la municipalidad.

Lecheros esperan la notificación oficial

Ante la situación, el Club Sport Uruguay de Coronado optó por mantener la cautela y anunció que no emitirá declaraciones hasta recibir la comunicación oficial por parte de los encargados de la organización.

“Ante las consultas recibidas sobre el posible desalojo del club del Estadio El Labrador, informamos respetuosamente que, por el momento, no emitiremos declaraciones hasta ser oficialmente notificados por el Concejo Municipal”, señaló el informe.

Asimismo, la institución añadió que actuará con respeto al debido proceso y adelantó que convocará a una conferencia de prensa la próxima semana para fijar su posición y atender las consultas de los medios de comunicación, sin embargo, no descartan que el conflicto termine trasladándose a la vía judicial, en caso de que la medida prospere.

Grupo Extra intentó conocer la posición de la alcaldesa del cantón josefino, Yamileth Quesada. No obstante, la entrevista fue pospuesta en dos ocasiones y, tras un tercer intento, no se obtuvo respuesta. El medio se mantiene a la espera de una eventual reacción oficial por parte de la jerarca municipal.