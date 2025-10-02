Rodrigo Chaves se despidió de las cámaras. Inició la veda electoral y ya no volverá a ofrecer conferencias de prensa, al menos no con el formato tradicional que durante su mandato mantuvo los miércoles.

Este 1° de octubre se volvió el adiós de un “jaguar” que, desde Zapote, utilizó todo su arsenal político para ganarse el cariño de sus seguidores y las críticas de sus detractores.

Llegaron más medios de lo habitual. Algunos solo sostenían el teléfono para transmitir en redes sociales, otros alistaron sus cámaras en primera fila en medio de la expectativa por escuchar las palabras del mandatario. Incluso hubo uno que compartió galletas para acompañar el vaso con agua o la taza de café que, por cortesía, ofrece Casa Presidencial.

La convocatoria se realizó al mediodía, pero fue hasta la una de la tarde cuando, con traje azul oscuro y corbata rosada, el mandatario bajó desde el segundo piso para dar su último saludo.

“Buenas tardes, colegas”, dijo Chaves como de costumbre. Saludó a la prensa que estaba en el sitio y, al recibir una respuesta tibia, repreguntó para luego dar la orden de inicio a “los titulares” de su conferencia.

Repitió en varias ocasiones que era la última. Quería dejar en claro que ya no habría más, aunque lo dejó en duda algunas veces con frases como: “Veremos qué pasa después”.



No faltó tampoco el jerarca que salió regañado.

Cuestionó a los medios de comunicación, siguió con críticas a los diputados y reiteró sus diferencias con el gobierno local de Naranjo por el proyecto La Esperanza.

Sin embargo, apuntó la mayoría de sus dardos al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), utilizando la tesis de que la veda electoral aplicará de forma más severa para su administración en la forma de “una mordaza”.

“Lo que hizo el TSE es una interpretación arbitraria y vergonzosa, ¡inventaron legislación!”, argumentó.

No faltó el video de “las pifias del Poder Judicial”, ni el de “dato mata mentira”. Usó la misma receta de siempre, pero la trama de que era su último baile hizo que los reflectores apuntaran solo hacia él.

Se le consultó por su presunta influencia en el retiro de visas de los Estados Unidos, por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y por el sector agrícola. Mantuvo su postura y supo sortear a su modo cada una de las interrogantes.

Solo alzó la voz cuando le preguntaron si iba a entregar el poder en mayo, luego de una oleada de señalamientos que lo han acompañado en los últimos dos años por supuestas actitudes autoritarias.

Juró por la memoria de su madre que saldría de Casa Presidencial en mayo del próximo año.

Pasadas las tres de la tarde el telón se cerró. Chaves se despidió y pidió a Dios que acompañara al país. Aseguró que se vería con otros costarricenses “cuando fuera a comprar jocotes” e incluso comentó que buscará opciones para burlar el mandato constitucional que debe cumplirse bajo los parámetros del TSE.

“Eso no va a terminar aquí, vamos a ver qué hacemos”, subrayó.

En Zapote no se asomó la lluvia, solo un soplo de viento que de vez en cuando entraba al corredor del edificio. Con las puertas abiertas, los transeúntes también pudieron ser testigos de la despedida.

Las conferencias iniciaron en el auditorio de Presidencia en 2022, se movieron a los corredores del edificio año y medio después y, de forma ocasional, se trasladaron a lugares más lejanos a la calle cuando hubo protestas en la Ruta 204, que comunica el centro de la localidad con Los Yoses y otros barrios de San José.

Octubre apagó los micrófonos, un silencio que, según dicta la Ley, debería extenderse hasta febrero para no interferir en los comicios de ese mes. Ahí el “jaguar” volverá a rugir. Podrá hacerlo con la misma fuerza, pero ya no será igual al sonido que nos tenía acostumbrados. Lo hará bajo otro contexto político, cuando el país tenga la mente puesta en otros objetivos, queriendo escuchar nuevas voces o creyendo que los felinos son la mejor opción para dirigir el barco.