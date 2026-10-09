El TSE limita el acceso anónimo a “Consultas Civiles” e impone registro obligatorio

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) activó un nuevo esquema de seguridad que exige usuario y contraseña para ingresar a la plataforma web de “Consultas Civiles”.

Con la entrada en vigencia del nuevo reglamento, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se elimina el acceso libre y sin identificación a los datos del Registro Civil.

La medida busca resguardar la privacidad de los datos personales de la ciudadanía y garantizar la trazabilidad sobre quiénes acceden a la información, previniendo usos indebidos conforme a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.

¿Cómo funciona?

El sistema segmenta el acceso a la información pública según el nivel de perfil del usuario:

Perfil general (costarricenses mayores de edad): Muestra de forma básica únicamente el nombre completo, citas de inscripción, fecha de nacimiento y nacionalidad. Para activarlo, la persona debe verificar su identidad ingresando el número consecutivo impreso al dorso de su cédula física y validar su correo electrónico.

Perfil diferenciado (instituciones y profesionales): Es el único que permite consultar datos adicionales como domicilio, nombres de padres e hijos, y detalles sobre matrimonios, divorcios y viudeces. Requiere una solicitud motivada y aprobación previa de la Dirección General del Registro Civil. (Los abogados incorporados cuentan con un esquema de prerregistro directo mediante el correo registrado ante el Colegio de Abogados).

Personas extranjeras: Pueden registrarse seleccionando la opción correspondiente con su documento DIMEX o pasaporte, adjuntando una fotografía del documento e información de contacto.

Cada consulta realizada dentro de la plataforma quedará registrada con el nombre del usuario, la fecha, la hora y los datos específicos que revisó.

Transparencia para los titulares: Cualquier persona podrá solicitar un reporte oficial ante el Registro Civil para conocer quiénes han consultado su información personal.

Sanciones: El uso indebido de los datos generará responsabilidades administrativas, civiles, penales o disciplinarias.

Los usuarios deben completar el proceso de autorregistro en el sitio oficial del TSE para seguir consultando datos civiles. Para consultas sobre el sistema, la institución habilitó la línea telefónica 2287 5756 y los correos [email protected] e [email protected].