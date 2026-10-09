El TSE limita el acceso anónimo a “Consultas Civiles” e impone registro obligatorio

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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) activó un nuevo esquema de seguridad que exige usuario y contraseña para ingresar a la plataforma web de “Consultas Civiles”.
Con la entrada en vigencia del nuevo reglamento, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se elimina el acceso libre y sin identificación a los datos del Registro Civil.
La medida busca resguardar la privacidad de los datos personales de la ciudadanía y garantizar la trazabilidad sobre quiénes acceden a la información, previniendo usos indebidos conforme a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.
¿Cómo funciona?
El sistema segmenta el acceso a la información pública según el nivel de perfil del usuario:
Cada consulta realizada dentro de la plataforma quedará registrada con el nombre del usuario, la fecha, la hora y los datos específicos que revisó.
Los usuarios deben completar el proceso de autorregistro en el sitio oficial del TSE para seguir consultando datos civiles. Para consultas sobre el sistema, la institución habilitó la línea telefónica 2287 5756 y los correos [email protected] e [email protected].