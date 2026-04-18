¡El tigre se soltó! Herediano ganó y clasificó a semifinales

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Herediano dio un paso determinante este sábado al imponerse 1-0 sobre San Carlos en el estadio Carlos Alvarado.

Cuando el empate sin goles parecía inamovible, el “Team” golpeó en el momento justo. Al minuto 85, Marcel Hernández apareció para marcar el único tanto del compromiso y desatar la celebración florense.

No fue un gol cualquiera. La anotación del cubano no solo aseguró la victoria, sino que también selló la clasificación de Herediano a las semifinales.

Además, los rojiamarillos quedaron muy cerca de adueñarse del liderato y asegurar un eventual boleto a la gran final.

Con este resultado, los florenses alcanzaron los 34 puntos. Por su parte, Saprissa se mantiene con 27 unidades, por lo que su techo máximo sería de 33, insuficiente para alcanzar al conjunto rojiamarillo.