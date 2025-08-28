El próximo 1º de setiembre cierra el mercado de fichajes para las principales ligas del fútbol europeo, dejando poco margen para que los jugadores en busca de más minutos encuentren un nuevo destino o asuman un reto diferente.

En ese contexto, algunos futbolistas costarricenses aparecen en el radar, ya sea por falta de minutos o porque su situación actual sugiere que un cambio sería lo mejor. Entre ellos aparecen los nombres de Jeyland Mitchell y Manfred Ugalde.

El defensor del Feyenoord, Mitchell, atraviesa una situación complicada. Su relación con el técnico Robin van Persie es tensa; pues no estaría conforme con la “agresividad” que el zaguero muestra en los entrenamientos.

Tras la lesión sufrida durante la Copa Oro con la Selección Nacional, Mitchell recién se reincorporó de lleno a los entrenamientos hace una semana. Sin embargo, necesita volver a tener minutos en cancha, algo que en nuestra Federación ven como necesario.

El año pasado, el Nice de Francia mostró interés en ficharlo, y antes del conflicto con Van Persie, también se barajaron opciones dentro del propio fútbol neerlandés.

Otro nombre que podría agitar el “Deadline Day” es el de Manfred Ugalde. Actualmente en el Spartak Moscú, el delantero tico está siendo ofrecido por sus agentes a diferentes clubes europeos.

En Rusia se ha reportado que equipos de Francia y España estarían interesados en ficharlo. Sin embargo, hay dos factores que complican su salida: el alto precio de su cláusula, 25 millones de euros y el dilema moral que enfrentan algunos clubes a la hora de negociar con equipos rusos debido al conflicto bélico con Ucrania.

Kenneth Vargas, del Hearts escocés, también enfrenta dificultades. A pesar de haberse recuperado de una lesión, no es tomado en cuenta.

Por otro lado, jugadores como Patrick Sequeira y Alonso Martínez son considerados piezas importantes en sus clubes, pero una oferta que garantice minutos podría motivar un movimiento de última hora.