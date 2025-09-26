Alajuelense no pasa del empate y termina silbado por su afición al quedar 2 a 2 ante Puntarenas F.C. En el primer tiempo, Joel Campbell fue el hombre diferencial en la escuadra manuda, ya que siempre generó mayor peligro con sus tiros de media distancia. Ronaldo Cisneros convirtió un penal que el propio Joel había provocado. Pero el puerto no se rindió y empató el encuentro con un gran tiro de Andrey Mora.

Ya en el segundo tiempo el cuadro del pacífico supo defenderse ante las incursiones rojinegras y aprovechó sus contragolpes para así hacer el segundo tanto por medio de un autogol de Aarón Salazar. Pero Creichel Pérez salió al rescate manudo y logró empatar la contienda con un gol pleno de habilidad.

El once manudo fue conformado por Washington Ortega, Jean Paul Ruiz, Guillermo Villalobos, Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Rashir Parkins, Alejandro Bran, Diego Campos, Creichel Pérez, Joel Campbell y Ronaldo Cisneros. D.T. Oscar Ramírez.

Mientras que Puntarenas salió con Adonis Pineda, Antonio Camareno, Kenner Gutiérrez, Kliver Gómez, Andrey Mora, Nelson Andrade, Raheem Cole, Kliver Villalobos, Wilber Rentería, José Leiva y Jean Carlos Sánchez. D.T. César Alpízar.

Estadio: Alejandro Morera Soto.

Goles: 1-0 Ronaldo Cisneros (LDA) al 29’. 1 -1 Andrey Mora (PFC) al 40’. 1-2 Aarón Salazar (LDA) autogol al 68’. 2-2 Creichel Pérez (LDA) al 77’.

Motivo: Fecha 11 Torneo Apertura 2025.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera.