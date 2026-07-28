El tercero del mundo es tico y quiere ser el primero del área

El costarricense Andrés Acuña, actual tercero del ranking mundial de ráquetbol, afronta los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la responsabilidad de ser uno de los principales favoritos, pero también con la satisfacción de ver cómo el esfuerzo de tantos años lo llevó a la élite de este deporte.

En entrevista con Grupo Extra, el nacional confesó que llegar a la competencia con una posición privilegiada en el escalafón mundial tiene un significado muy especial.

“Es un torneo muy especial. Venir con un buen ranking me da mucha felicidad. Me acuerdo de todas las veces que uno venía a los torneos, veía a los mejores y decía que tal persona estaba en el ranking o que era buenísima. Pensar que ahora me ven así es muy especial“, comentó.

Acuña también destacó el respaldo de su familia durante esta competencia, especialmente porque compartirá la cancha con su hermano en la modalidad de dobles, un sueño que ambos perseguían desde hace años.

“He tenido a mi familia conmigo. Ha estado mi esposa y mi hermano, que es mi compañero en dobles. Era un sueño que teníamos, jugar una competencia de estas juntos. Esperemos que también sea especial en los resultados”, señaló.

Más allá de sus objetivos personales, el tico aseguró sentirse orgulloso del crecimiento que ha tenido el ráquetbol costarricense en los últimos años y del protagonismo que ha alcanzado a nivel regional.

“Me siento orgulloso de que el ráquetbol ha crecido mucho en los últimos años y de haber formado parte de ese proceso. En los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe logramos cerca del 14 % de las medallas con solo seis atletas. Son números muy importantes y estoy muy contento por eso”, afirmó.

Ahora, el número tres del mundo buscará trasladar ese gran momento al torneo de Santo Domingo, donde aspira a seguir ampliando el legado del ráquetbol costarricense y luchar por una nueva medalla para el país. Solamente los mexicanos han obtenido medallas en este deporte, por lo que Andrés busca hacer historia.