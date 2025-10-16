El Teatro Nacional celebra con arte sus 128 años de historia

Durante una semana entera, las paredes del Teatro Nacional no solo contarán historias: las vivirán por la celebración por sus 128 años de aniversario.

Del 16 al 19 de octubre, este símbolo de la cultura costarricense se transforma en un espacio vibrante donde el arte, la memoria y el futuro se abrazan.

La agenda incluye conversatorios, recitales, danza, poesía, literatura y mucho más.

“Esto no es solamente un reconocimiento al aporte de quienes construyeron este templo de las artes, sino hoy en día a todos los costarricenses que hacen de la misma su casa de visita cada vez que vienen a hacer un tour”, compartió Guillermo Madriz, director general del teatro. Las entradas que se pueden conseguir en la boletería del teatro van desde ¢1.000 a ¢12.000, con tarifas especiales para estudiantes y personas adultas mayores.

“Los eventos destacados fueron seleccionados a partir del reflejo de lo que hemos venido construyendo a lo largo del presente año y que están palpados en la excelencia artística”, añadió Madriz.