El Team ya es subcampeón y gana cupo en el área

Un solo gol inclinó la balanza en favor del Club Sport Herediano y este lo marcó Getsel Montes. Corría el minuto 65 cuando el Team movió el marcador para llevarse tres puntos en su visita a Pérez Zeledón, en el sur de nuestro país.

Luego marcaría Luis Ronaldo Araya, sobre la raya de sentencia, pero el VAR le dijo que no. Tres puntos suficientes para asegurar el primer lugar de la primera fase y con esto poner un pie en la final. Por consiguiente, como mínimo, los florenses ya tienen asegurado el subcampeonato. A nivel internacional podrán participar en Copa Centroamericana.

El volante Elías Aguilar salió muy contento. “Sabíamos que debíamos lavarnos la cara por lo sucedido en el torneo pasado, pero vamos paso a paso”.

Sobre algunas ausencias mencionó que “al final debemos minutos (Sub 21) por cumplir. Marcel (Hernández) venía con una carga, al igual que (Keyner) Brown. Pudimos aumentar el marcador, pero Pérez Zeledón hizo lo suyo. Nos quedan 5 finales y queremos jugar estos partidos a muerte para ganar la 32 y entregársela a la afición”. Pérez jugó con Miguel Ajú, Rawy Rodríguez, William Fernández, Luis José Hernández, Alejandro Porras, Andrey Soto, Máximo Pereira, Ethan Drummond, Keral Ríos, Joshua Canales y Manuel Morán. D.T.: Robert Arias.

El Team puso a Dany Carvajal, Getsel Montes, Eduardo Juárez, Everardo Rubio, Gabriel Sibaja, Haxzel Quirós, Sergio Rodríguez, Yurguin Román, Emerson Bravo, Elías Aguilar y Jurguens Montenegro. D.T.: José Giacone.