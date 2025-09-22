Pareciera mentira, pero en los últimos 7 años, Herediano casi ha tenido la misma cantidad de entrenadores que de Campeonatos Nacionales en su historia.

El último entrenador estable fue Hernán Medford , el mismo que acaban de despedir, y quien se mantuvo 678 días al mando de la dirección técnica florense en su primera etapa en el año 2017.

Después de Medford, Jafet Soto tomaría las riendas durante un torneo corto. Luego llegaría el colombiano Jaime de la Pava, quien sólo duró poco más de 2 meses.

Jafet volvería por cuarta vez en su carrera, al dirigir un partido. Después, llegó el actual técnico del Saprissa, Paulo Wanchope, quien sólo duró 37 días en su etapa como DT florense.

Nuevamente Soto sería el nuevo técnico, esta vez por quinta vez y por poco más de dos meses. Parecía que con el regreso de Hernán Medford, se volvería a estabilizar el banquillo florense, pero fue todo lo contrario. En su segunda etapa, la estadía de Medford duró tan sólo 2 meses.

Por sexta vez, Jafet volvía a dirigir a los florenses, esta vez durante 6 meses. Llegó José Giacone, quien ha sido el que más tiempo ha permanecido en los últimos años. Giacone duró 9 meses como DT rojiamarillo.

Giacone se coronó campeón con el Herediano en el Centenario de Alajuelense – Foto: CSH

Luego de su despido, Soto, por sétima vez, regresó por 6 meses. En un determinado tiempo, cuando Herediano aún no conseguía a un nuevo técnico, se le dió la oportunidad a Víctor “Mambo” Núñez durante un partido de Super Copa.

Después de dicho partido, Fernando Palomeque tomó las riendas, pero sólo duró 2 meses. Pablo Salazar dirigió un partido como interino y le dio la bienvenida a un ídolo manudo: Luis Marín, quien permaneció durante 4 meses.

Llegaría el mexicano David Patiño, quien solamente duró 70 días y le dio paso a Jeaustin Campos, quien parecía que se mantendría por bastante tiempo por ganar el campeonato en el centenario florense… pero no, Campos duró 5 meses.

Jeaustin Campos le dio el Campeonato al Herediano en su Centenario – Foto: CSH

Llegó experiencia número 8 de Jafet en el banquillo, con la misma cantidad de meses. Regresó Hernán Medford, quien su tercera etapa tardó solo 6 meses.

Geiner Segura llegó con bombos y platillos por su campeonato conseguido con Cartaginés, pero su incorporación al banquillo florense fue puro ruido y duró poco más de 3 meses.

Jafet Soto, por novena vez, dirigió durante dos meses, y le dio campo nuevamente a Jeaustin Campos, quien duraría 6 meses.

Por dos meses dirigió Breansse Camacho, quien le dio paso al mexicano Héctor “Pity” Altamirano, quien estuvo durante un torneo corto.

Un ídolo morado como Walter “Paté” Centeno llegó con altas expectativas, pero su aventura duró 9 partidos. Jafet Soto, en su novena ocasión, se encargó de la dirección técnica durante 4 meses y consiguió un campeonato nacional.

Por último, Alexander Vargas, quien sorpresivamente salió del equipo pese a tener un rendimiento del 67% en los 4 meses en el que estuvo al mando.

Alexander Vargas se mostró confundido por su salida del Herediano – Foto: Jorge Castillo

Tras Vargas, Jafet Soto volvería para terminar el torneo, donde consiguió el ansiado bicampeonato del Team en el Clausura 2025.

El Apertura 2025 arrancaría con Pablo Salazar en el banquillo rojiamarillo. Salazar duró poco más de dos meses en la escuadra florense, ya que fue despedido para que Soto volviera asumir durante un partido, en el cual Herediano derrotó a la Liga de visita.

El cuarto regreso de Hernán Medford sucedió, y duró menos que Pablo Salazar. Medford duró 41 días, y ahora Jafet Soto asumirá la dirección técnica del “Team” por vez número 14 en su carrera.



