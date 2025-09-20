Puntarenas FC defendió su casa y se quedó con los tres puntos en el “Lito” Pérez tras derrotar 1-0 al Club Sport Herediano. Con este resultado, el cuadro chuchequero desplaza a los rojiamarillos de la séptima posición y escala al sexto lugar, mientras que el equipo de Hernán Medford suma su tercera derrota en el torneo Apertura 2025.

El primer tiempo fue muy parejo y con opciones en ambos marcos. Puntarenas logró anotar, pero el gol fue invalidado por posición prohibida, mientras que Allan Cruz estuvo cerca de abrir la cuenta con un disparo potente al ángulo que terminó estrellándose en el travesaño. Así, la primera parte se fue sin goles en la “Olla Mágica”.

Para la etapa complementaria, César Alpízar movió el banquillo con tres variantes, mientras Medford mantuvo a los mismos once. La jugada decisiva llegó al 67’, cuando Nelson Andrade desbordó con calidad y sirvió un centro perfecto para que Krisler Villalobos definiera con potencia, imposible para Danny Carvajal.

El Herediano buscó el empate en los minutos finales, pero se topó con un inspirado Adonis Pineda, quien detuvo dos remates claros al 85’.

Al 90+7’, el capitán herediano Allan Cruz terminó de complicar la noche para los rojiamarillos al recibir la roja directa por una discusión con el central William Matus. Con esta expulsión, el volante se perderá compromisos clave ante Guadalupe en la jornada 11 y frente a Alajuelense en la fecha 12.

Puntarenas salió a la gramilla con: Adonis Pineda, Jean Sánchez, Kenneth Gutiérrez, Derek Cordero, Klisler Villalobos, Andrey Mora, Wilber Rentería, José Eduardo Leiva, Alexis Cundumí, Raheem Cole y Dylan Rivera.

Mientras que el cuadro visitante Herediano salió con: Danny Carvajal, Keymar McLean, Sergio Rodríguez, Walter Cortez, Haxzel Quirós, Allan Cruz, Joshua Navarro, Elías Aguilar, Kenneth Vargas, Marcel Hernández y Aarón Murillo.