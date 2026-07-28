El Taekwondo costarricense vuelve a darnos un gran regalo

Santo Domingo, República Dominicana. – La delegación costarricense volvió a celebrar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a la destacada actuación de Neshy Lindo, quien se coronó campeona en la división de los 57 kilogramos tras vencer en la final a la cubana Tamara Robles.

El combate por la medalla de oro estuvo marcado por la intensidad y el equilibrio entre ambas competidoras. Sin embargo, la atleta nacional logró imponerse con marcador de 2-1, demostrando su calidad, experiencia y fortaleza mental para asegurar un nuevo título para Costa Rica.

En su camino hacia la final, Lindo también ofreció una sólida presentación en las semifinales, donde superó con marcador de 2-0 a la guatemalteca Fabiola Villegas, resultado que confirmó su excelente nivel durante el torneo.

Con esta presea dorada, Costa Rica continúa ampliando su cosecha de medallas en la cita regional y reafirma al taekwondo como una de las disciplinas que más alegrías le ha brindado a la representación nacional en Santo Domingo 2026.

“Esta medalla es

para toda Costa Rica”

Tras el combate, en entrevista con Grupo Extra, la bicampeona centroamericana y del Caribe reconoció que llegó a la competencia con mucha presión por tener que defender el título, pero supo transformar esos nervios en motivación.

“La verdad sí sentía mucha presión, pero todo eso hay que canalizarlo y respirar hondo. Gracias a Dios se pudo dar el resultado. Venía a defender el título y estoy muy contenta por el trabajo realizado. Ha sido un año bastante difícil, pero gracias a Dios se pudo sacar la tarea”, expresó.

Las lágrimas que derramó al finalizar el combate fueron el reflejo de todo el esfuerzo acumulado durante años de preparación.

“Esas lágrimas eran de pura felicidad, de saber que todo el sacrificio que he hecho durante todos estos años se vio reflejado hoy al ganar por segunda vez consecutiva la medalla de oro”, comentó.

Lindo también aprovechó para agradecer a quienes la han acompañado durante su carrera, especialmente a su entrenador, Carlos Salas y a todas las personas que la apoyaron desde Costa Rica.

Finalmente, dedicó la medalla a las personas más importantes de su vida. “Esta medalla es para mi familia, para mi mamá, especialmente para mi abuela y para mi profesor. También es para toda Costa Rica. Gracias a todos los que se levantaron temprano para apoyarme; esta medalla también es de ustedes”, dijo.