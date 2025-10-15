El ámbito musical despide con tristeza a una de sus figuras más influyentes: D’Angelo, ícono del soul, quien perdió la vida a los 51 años.

El artista falleció en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, tras enfrentar una dura lucha contra el cáncer de páncreas.

De acuerdo con medios internacionales el intérprete se encontraba en cuidados paliativos en un centro especializado, luego de haber estado hospitalizado.



Desde temprana edad, D’Angelo demostró habilidades excepcionales en la música. Aprendió a tocar el piano cuando tenía apenas tres años, y con el tiempo formó su primera agrupación junto a algunos primos, bajo el nombre de “Three of a Kind”.

A los 16 años, fundó un nuevo proyecto musical titulado “Michael Archer and Precise”, dando así sus primeros pasos hacia una carrera que lo llevaría a convertirse en una figura emblemática del soul.

Durante su trayectoria, D’Angelo fue candidato a múltiples premios Grammy gracias a su álbum debut Brown Sugar, lo que lo posicionó como uno de los músicos más destacados y reverenciados del género.