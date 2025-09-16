En el marco de las celebraciones patrias, Extra Radio 92.3 FM continúa su ciclo de entrevistas con destacados artistas nacionales en el programa “El Sonido de mi País”, y en esta ocasión fue el turno de Carlos Agüero, mejor conocido como “Cayeto”.

Vocalista y fundador de la emblemática banda de reggae y roots Ojo de Buey, Cayeto compartió detalles sobre los inicios y trayectoria del grupo.

La agrupación nació en 2007 como una idea entre amigos, una unión de jóvenes apasionados que poco a poco se fue consolidando.

Desde entonces, Ojo de Buey ha recorrido varios países latinoamericanos, incluyendo Panamá, Nicaragua y El Salvador, llevando su música y mensaje a diferentes públicos.

Su primer disco, “Sabor En Un Tiempo Cruel”, fue lanzado en 2011 y se grabó en un lugar poco convencional, en una casa ubicada en la playa en Herradura, Puntarenas.



“Jamás me imaginé que tendríamos un disco, nunca pensé que llegaríamos tan lejos por eso lo sacamos hasta cuatro años después”, recordó Cayeto durante la entrevista.

Para su segundo álbum, la dinámica fue similar, aunque esta vez la grabación se realizó en una casa en Cartago, donde los integrantes en aquel entonces permanecieron por 10 días.



“Recuerdo eso como una experiencia impresionante, a pesar de que fue riesgosa la recuerdo con mucha nostalgia y la volvería a hacer las veces que sean”, enfatizó el cantante.

A lo largo de estos años, Cayeto ha sido el único miembro original que permanece en la banda. “Estoy agradecido por todos los que han pasado por la agrupación quienes le han aportado de alguna forma a la banda”, expresó con gratitud.

Además de su pasión por la música, Cayeto confesó su amor por la radio, medio a través del cual ha compartido parte de su esencia.