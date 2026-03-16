El simple arte de sentarse a comer

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026



Por: Lcda. Karen Ibarra Cuevas, Decana Facultad de Nutrición de UCIMED

Hay algo profundamente humano en sentarse a comer. No se trata solo de ingerir alimentos, sino de hacer una pausa en medio del ritmo acelerado de la vida. Comer puede ser, si se lo permitimos, un pequeño acto de autocuidado cotidiano.

Sin embargo, muchas personas han convertido la comida en una actividad secundaria, por ejemplo, se almuerza frente a la computadora, se cena revisando el celular o se come de pie entre una reunión y otra. El resultado es que el cuerpo recibe los alimentos, pero la mente nunca se entera realmente de que estamos comiendo.

Tomar unos minutos para sentarse, respirar y estar presentes durante la comida tiene beneficios que van más allá del simple placer de saborear los alimentos. Cuando comemos con calma, el cuerpo puede digerir mejor. El sistema digestivo trabaja de forma más eficiente y el cerebro tiene tiempo de registrar la saciedad, lo que ayuda a evitar excesos y malestares.

Algo tan sencillo como apoyar ambos pies en el suelo, sentarse a la mesa y masticar con tranquilidad cambia la experiencia por completo. Pensemos en la diferencia entre comer un almuerzo rápido mientras respondemos correos y hacerlo en una pausa real, sin pantallas, percibiendo los sabores y texturas. No es solo una cuestión de etiqueta, es una forma de darle al cuerpo el espacio que necesita para hacer su trabajo.

En consulta es común escuchar a personas que dicen sentirse inflamadas, cansadas o con digestiones pesadas. Muchas veces, al revisar sus hábitos, aparece el mismo patrón, comen rápido, distraídos o bajo estrés. El cuerpo, en ese estado, está más preparado para reaccionar que para digerir.

Recuperar el simple hábito de sentarnos a comer puede ser una de las prácticas de bienestar más accesibles que existen. No requiere dietas complicadas ni alimentos especiales. Solo unos minutos de presencia.

Tal vez la próxima vez que llegue la hora de comer, valga la pena recordarlo, hacer una pausa, sentarse, respirar y realmente estar ahí. Porque cuando aprendemos a escuchar al cuerpo y a darle tiempo, la alimentación deja de ser una obligación más del día y se convierte en una forma silenciosa de cuidar nuestra salud.