La presión financiera en hogares costarricenses alcanza el 46%, con mujeres, especialmente madres y jefas de hogar, enfrentando un estigma social que retrasa la búsqueda de ayuda.

Tras la pandemia, el 46% de los hogares se encontró sobreendeudado, y en 2021, el 65% de las personas con deudas destinaban más de la mitad de sus ingresos futuros a pagarlas. Esta situación se asocia con síntomas depresivos y deterioro del bienestar familiar.

La presión financiera puede afectar gravemente la salud mental y el bienestar de toda la familia.

Las mujeres, particularmente madres, suelen guardar silencio sobre sus dificultades económicas debido a la vergüenza o el miedo a no cumplir con su rol, lo que agrava su situación y limita las opciones de recuperación. La falta de comunicación abierta prolonga las crisis financieras y emocionales.

Coopenae-Wink destaca la comunicación como un elemento fundamental para romper el silencio financiero y subraya el papel esencial de la familia en el acompañamiento a las mujeres que enfrentan esta dificultad.

“El primer paso para salir de una condición de sobreendeudamiento es aceptar que hay un problema. Esta situación puede generar vergüenza en una mujer, por eso es importante que dentro de la familia haya un proceso de comunicación en el que se hable de una forma transparente y clara sobre los recursos disponibles en el hogar, ya que toda la familia unida puede apoyar en generar un plan para sanear las finanzas”, mencionó Cindy Rivera, gerente de Inclusión Financiera de Coopenae-Wink.

Coopenae-Wink recomienda acciones claves para que las familias apoyen a las mujeres sobreendeudadas:

Fomentar la comunicación abierta: Crear espacios seguros para hablar de finanzas sin juicios.

Crear espacios seguros para hablar de finanzas sin juicios. Revisar juntos el presupuesto familiar: Analizar ingresos, gastos y deudas para establecer prioridades de pago.

Compartir responsabilidades financieras: Distribuir gastos y compromisos para aliviar la carga de la madre.

Distribuir gastos y compromisos para aliviar la carga de la madre. Brindar apoyo emocional constante: Entender el estrés y la ansiedad y ofrecer contención.

Evitar culpas o críticas: Enfocarse en soluciones prácticas y no en reproches.

Enfocarse en soluciones prácticas y no en reproches. Acompañar en la búsqueda de asesoría financiera: Incentivar la participación en programas educativos o consultorías.

“Es importante entender que buscar soluciones de financiamiento no es malo, es cuestión de hacerlo de manera ordenada y responsable. Establecer procesos planificados es la clave para salir de una problemática financiera, con lo que, beneficiará al bienestar de las familias”, añadió Rivera

Más allá del apoyo emocional, Coopenae-Wink ofrece soluciones concretas:

Consultorio financiero: Asesoría personalizada para revisar la situación económica, establecer un plan de acción y prioridades de pago realistas.

Asesoría personalizada para revisar la situación económica, establecer un plan de acción y prioridades de pago realistas. Campus virtual: Cursos autogestionables sobre presupuesto, manejo de deudas, ahorro y planificación financiera.

Charlas: Sesiones grupales sobre educación financiera y finanzas familiares.

Para más información y asesoría, se pueden pedir más detalles el correo consultoriofinanciero@coopenae.fi.cr.