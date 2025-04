Los costarricenses ya dimos el primer paso: abrir los ojos. Hoy sabemos lo que cuesta salir adelante, lo que duele enfrentarse a un sistema que muchas veces castiga al que trabaja, al que emprende, al que cumple. Ya no nos conformamos con ver cómo los mismos de siempre defienden lo indefendible, cómo se repiten los errores o cómo se reparten el país entre unos pocos.

Ese cambio de conciencia es un avance enorme. A estas alturas, la mayoría de los ciudadanos (les guste o no el presidente Chaves) reconocen algo: hacía falta que alguien dijera lo que estaba mal.

Y fue importante, pero decirlo no basta, ahora toca resolverlo. Porque gobernar no es solo denunciar, ni solo administrar.

Gobernar es tomar decisiones difíciles, con firmeza y con sentido común. Es entender que no todo se puede, pero que sí se puede hacer mucho más de lo que hemos logrado.

Gobernar es ordenar. Es recuperar la autoridad del Estado, es simplificar lo que está enredado y proteger lo que está en peligro: la salud, la seguridad, el empleo, la dignidad.

Eso también significa que un trabajador independiente no tiene que esconderse del sistema, sino que el sistema lo acompaña. Significa que se puede caminar en cualquier barrio sin miedo. Significa que un pequeño negocio no se ahoga en trámites ni en impuestos absurdos. Significa que la política deja de ser ruido y vuelve a ser servicio.

Hay que solucionar, convertir esa indignación colectiva en un abanico de respuestas a los problemas, no desde la rabia, sino desde la seriedad. No desde lo que suena bonito, sino desde lo que es posible, necesario y urgente.

Costa Rica no quiere volver atrás, no necesita reencauchar viejas ideas en caras nuevas, no necesita distraerse de los problemas con disputas internas de partidos. Necesita dirección y de un gobierno que, sin excusas, dé el siguiente paso.