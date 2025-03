En el Tribunal Penal de Desamparados se realizó el juicio contra Luis Carlos Núñez, exregidor de la municipalidad de esta localidad, por presuntamente propinarle una golpiza al diputado Gilberth Jiménez en una asamblea del Partido Liberación Nacional (PLN).

El verdiblanco destacó: “Cuando yo era alcalde en Desamparados él era presidente del Comité de Deportes. En su momento yo lo apoyé mucho, pero lo dejé de hacer por unos presupuestos que hacían falta. Después de eso, fue regidor en otro partido muy crítico hacia mi persona y es ahí cuando siento que existe una obsesión hacia mí”.

Las investigaciones del caso reflejan que la supuesta golpiza ocurrió en una Asamblea Cantonal del PLN desarrollada en la Escuela Joaquín García Monge, cuando Jiménez solicitó ir al baño. El expediente de la causa detalla lo sucedido posteriormente.

“Núñez, sabiendo que la puerta habría hacia adentro, la utilizó para empujarla y así golpear fuertemente al agraviado, lo que produjo que este cayera y se golpeara en el borde del inodoro. También le dice: ‘Te voy a matar. Usted me las va a pagar, no se va a ir de aquí’, y empezó a golpear con sus puños la cara y el cuerpo de la víctima”, dice el expediente de la causa.El legislador habría esquivado los impactos y pedido auxilio por lo que llegó una mujer de apellido Solano que en apariencia oyó al imputado expresar: “Esto es la palabra suya contra la mía, porque nadie escuchó nada”.

Mientras que el exregidor manifestó que no había forma de darse cuenta que el liberacionista estaba en el baño y que al abrir la puerta recibió insultos de su parte.

“El día descrito yo me apersono a la asamblea del Partido Liberación Nacional porque tengo varias amistades. Es importante hacer ver que existían otras personas ajenas a la agrupación. En algún momento voy al baño y no tengo la mínima idea de quiénes estaban ahí, desafortunadamente abro la puerta en la cual estaba Jiménez. Él al ver esto me dice: ‘¿Qué está haciendo aquí?’, y me insulta”, narró.