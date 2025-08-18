El diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, asegura que en un eventual Gobierno suyo no existiría ninguna persecución contra el sector privado ni contra los empresarios.

Contrario a lo que señalan sus adversarios políticos, el candidato presidencial afirma que dará incluso más garantías que las ofrecidas por esta administración, subrayando que no impondrá impuestos en zonas francas y, más bien, apostará por proyectos de exoneración que en el futuro puedan generar mayores fuentes de empleo. Robles promete que sus políticas estarán enfocadas en fortalecer la dinámica económica que tiene Costa Rica e incluso está abierto a estudiar la reducción del aparato estatal, poniendo la mirada en los consejos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Este es un extracto de la conversación que sostuvo con este medio.

“Los empresarios pueden tener completa tranquilidad”

• Entre las principales acciones que propone Robles, se encuentran medidas para respaldar a los empresarios, impulsando estrategias distintas a las aplicadas por el presidente Rodrigo Chaves.

• “Si algo tiene que tener claro el sector privado es que muchas de las cosas que han pasado en este gobierno, por ejemplo, la persecución que han tenido empresarios, eso no va a suceder”.

• Propone, por ejemplo, extender los plazos de exoneración de impuestos en pequeñas y medianas empresas.

• “Ese sector privado y empresarial puede tener completa tranquilidad de que en nuestro caso lo único que vamos a intentar es fortalecer que la dinámica económica”.

¿Cómo solucionaría las listas de espera?

• Robles asegura que se debe mejorar la infraestructura hospitalaria del sistema de salud pública, lo que permitiría atender a más pacientes.

• “Las listas de espera necesitan atención inmediata, hay que retomar todo el portafolio de proyectos de infraestructura de la Caja, porque hay lugares en los cuales hoy no hay suficiente atención para hospitales”.

• Además, sostiene que la CCSS debe enfocarse en suplir la necesidad de personal, ya que considera que la salida de especialistas es uno de los principales factores que potencian las listas.

• “Si la fuga de especialistas sigue, no va a haber posibilidades de bajar la lista de espera, porque cada vez que se va uno, lo que estamos provocando es que haya menos personas atendiendo”.

¿Legalizar el aborto?

“El aborto no ha sido algo que se haya valorado como una posibilidad o como una discusión en este espacio. Yo sí creo y estoy de acuerdo con que cada persona pueda decidir, es decir, que cada mujer tenga la posibilidad de decidir sobre su cuerpo, pero en este momento a nosotros no nos parece que haya sido una discusión actual”.

“Hay que cerrar el CTP”

• Sobre la reducción del aparato estatal, el candidato frenteamplista sostiene que se debe prestar especial atención a los consejos del MOPT, principalmente al Consejo de Transporte Público (CTP).

• “Hay que cerrar el CTP, porque a mí me parece que ahí no podría estar metido, (como ha estado funcionando hasta el momento) el sector empresarial tomando decisiones en temas de autobuses”.

• Otro de los consejos que pensaría cerrar es el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), ya que considera que en muchos casos existe duplicidad de funciones con otros órganos.

• “El Conavi no funciona, no sirve, a nosotros nos parece que esas funciones deberían ir al mismo MOPT”.