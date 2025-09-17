El Ministerio de Trabajo en El Salvador anunció la salida de un primer grupo de ciudadanos que migrarán a Costa Rica para ocupar puestos de trabajo en nuestro país, como parte del Acuerdo Bilateral de Migración Laboral con fines de empleo y ocupación que firmaron ambos países en el 2023.

La delegación la componen 15 ciudadanos salvadoreños con experiencia en el sector transporte, los cuales estarán en el país por un período de un año.

“Costa Rica ha sido tradicionalmente un estado de acogida. Nuestro país ha abierto sus puertas tradicionalmente a quienes buscan una vida mejor, reconociendo siempre el valor de la dignidad humana y del trabajo justo y honesto. Creemos firmemente en una migración ordenada, segura y regular como medio para fomentar el desarrollo compartido”, indicó Lina Ajoy, embajadora de Costa Rica en El Salvador.

La diplomática destacó que en nuestro país residen más de 13 mil salvadoreños, mientras que cerca de 700 costarricenses viven en el país cuscatleco.

Además, el ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, señaló que existe la posibilidad de que más delegaciones ingresen a Costa Rica como parte del programa de migración laboral.

“El próximo contingente será más grande, pero depende de la puerta que ustedes dejen abierta. Van a trabajar a San José y tendrán una cobertura completa por la Caja Costarricense del Seguro Social que, por cierto, el sistema de salud costarricense es digno de admiración a través de toda la región”, agregó.

Acuerdo entre países

En diciembre del 2023, el gobierno de Costa Rica firmó dos documentos con El Salvador y Guatemala para que la conformación de un Comité Técnico Bilateral con los ministerios de Trabajos de los países.

Este ente sería el encargado de identificar acciones y medidas de interés, establecer una agenda conjunta que permita promover y desarrollar estrategias migratorias y laborales.

Al igual que el intercambio de información respecto de la migración, intermediación laboral, excedentes y déficit de mano de obra y coordinar los requerimientos de fuerza de trabajo, según las necesidades de los sectores productivos de ambos países.

“Queremos que esa movilidad laboral sea un puente de doble vía, donde nuestros pueblos se conozcan y crezcan en conjunto. También, miramos con interés un futuro en el que cada vez más profesionales costarricenses puedan venir a El Salvador para aprender y aportar a la sociedad de este país”, comentó Ajoy.

La iniciativa tiene el fin de contribuir en la lucha contra la trata de personas de personas trabajadoras migrantes en situación irregular.

Migración Laboral en Costa Rica

De acuerdo con un estudio de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Costa Rica ha sido tradicionalmente un país de destino para las personas trabajadoras migrantes, siendo uno de los pocos países con inmigración neta en la región.

Carlos Saravia Migrante “Como equipo selecto, tenemos que hacer bien nuestro trabajo para dejar una buena impresión de los salvadoreños, dejar las puertas abiertas y seguir siendo tomados en cuenta para más proyectos. La oportunidad me permite completar planes a futuro con mi familia, como mejorar la infraestructura de mi casa”.

El desarrollo económico y estabilidad política son factores que atraen a ciudadanos de Nicaragua, Panamá, El Salvador, Colombia y Venezuela, según el ente.

“Hemos identificado donde no hay oferta costarricense que llene determinadas vacantes y hay sectores clarísimos, con problemas históricos, como las actividades agrícolas, construcción y seguridad”, externó Andrés Romero, ministro de Trabajo de Costa Rica. Incluso, estiman que cerca de 14 mil indígenas panameños cruzan la frontera cada año en la temporada de cosecha para trabajar en plantaciones de café, caña de azúcar y plátano.

Costa Rica otorgó más de 19 mil permisos laborales a personas extranjeras durante el 2024, según los datos brindados por la Dirección General de Migración y Extranjería.