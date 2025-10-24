El salto ecuestre ya está listo para comenzar

Antonella Golfín y su yegua Kamara du Chabus están más que listas para iniciar las competencias de salto ecuestre de los Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025.

Golfín nos cuenta como vive estos momentos en los que sabe que se va a jugar mucho de su gran sueño deportivo. “Mi preparación con mi yegua Kamara comenzó hace más de 5 años, trabajando día a día de manera paciente y disciplinada, logrando objetivos paso a paso. Siempre busco mantener su salud y lograr su confianza para obtener la máxima conexión con ella”. Deja claro lo que significa Kamara para ella. “Siempre mi objetivo será cumplirle a ella, porque representa la razón de nuestro deporte. Para mi representa un sueño de vida y es el inicio de un ciclo que me podría llevar a mi mayor objetivo deportivo”.

Antonella se refiera a su clasificación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, la cual es una meta que tiene muy clara.