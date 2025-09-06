Con voz firme, pero con el corazón a flor de piel, Carolina Casasola, oriunda de Cartago y de 33 años, se alzó como ganadora del primer lugar del concurso “Así Canto Yo”, celebrado en El Chalet, Calle Blancos.

Sin embargo, detrás de ese momento de gloria, hay una historia de esfuerzo silencioso y días agotadores.

Actualmente, trabaja en un centro médico donde se especializa en pedicure clínico, una labor que le exige mucho tiempo de su día.

“Fue todo muy estresante porque no me alcanza el tiempo para ensayar o para hacer presentaciones. De hecho, mi jefa es quien me ha apoyado en todo momento, ella ha sido un gran pilar para cumplir poco a poco mis metas”, compartió.

Incluso, el día del concurso, llegó tarde por motivos laborales, sin posibilidad de realizar pruebas de sonido o ensayos previos y, a pesar de las condiciones adversas, subió al escenario con determinación y logró conquistar tanto al jurado como al público.

Casasola contó que el canto ha sido su sueño desde niña. Su amor por la música comenzó con regalos navideños que, más que juguetes, eran instrumentos para soñar despierta. “Mi familia ha creído en mí en todo momento, incluso más de lo que yo misma lo he hecho. Siempre me ha costado creer en mí, algo que tengo que mejorar”, expresó.

Hoy, Carolina Casasola no solo celebra una victoria en el escenario, sino también una personal.