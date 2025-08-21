Alajuelense llega al Cuscatlán bajo máxima presión. Una derrota ante Alianza este jueves podría dejar prácticamente sin opciones a los manudos en la Copa Centroamericana, por lo que el equipo sabe que está obligado a dar un golpe sobre la mesa en un escenario histórico y lleno de exigencia.

El técnico Óscar Ramírez confía en una de las virtudes que ha mostrado su equipo en este torneo: la capacidad de reacción en la segunda mitad. Para el estratega, los revulsivos han sido determinantes.

“Ha sido una constante y virtud de los muchachos. Siempre los jugadores son los que nos pueden alinear ante situaciones adversas que estemos pasando. A veces lo que más cuesta es ser suplente y al jugador no le gusta, es normal, pero la disposición es importante”, afirmó Ramírez.

El timonel también reconoció la calidad del rival y en especial de un viejo conocido: Leonardo Menjívar, quien en 2023 dejó las filas manudas para incorporarse al Alianza.

“No lo tuve a mi mando, pero viendo los videos es un muchacho muy interesante. Solo el hecho de que utilice la 10 da a entender lo que es él. Siento que es muy de desbalance, ágil y encarador y es una de las piezas que tiene el profesor. Tiene individualidades muy interesantes”, comentó el estratega.

Por su parte, el joven defensor rojinegro Santiago Van Der Putten siente que la presión del Cuscatlán puede convertirse en un combustible para el equipo.

“Sabemos la responsabilidad que tenemos y el escudo que llevamos en el pecho. En competencias internacionales tenemos mucha responsabilidad en estos partidos. Es un estadio legendario, histórico y lindísimo que me trae buenos recuerdos cuando lo visitamos hace un año. Me emociona y me ilusiona jugar partidos con esta presión y responsabilidad”, manifestó.

El choque será este jueves a las 8:00 p.m. en San Salvador. En los últimos dos duelos disputados en el Cuscatlán, Alajuelense salió victorioso con marcadores de 1-2 y 0-1, una estadística que buscará mantener viva para seguir soñando en el torneo regional.

Alianza – Alajuelense

Estadio: Cuscatlán

Hora: 8:00 p.m.

Donde verlo: ESPN y Disney +.

Motivo: Copa Centroamericana